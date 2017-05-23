Найденный на лондонском автовокзале Виктория предмет оказался неопасным

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Британские полицейские установили, что подозрительный предмет, из-за которого ранее был эвакуирован автовокзал Виктория в Лондоне, не представляет угрозы.

"В настоящий момент ситуация с подозрительной упаковкой на автобусном вокзале Виктория прояснилась. Подозрений нет. Спасибо за ваше терпение", - говорится в сообщении, размещенном на странице лондонской полиции в твиттере.

Из-за сообщения об обнаружении неизвестного предмета район вокзала был оцеплен. Ночью в понедельник на стадионе в Манчестере во время концерта произошел взрыв, жертвами которого, по последним данным, стали 22 человека.