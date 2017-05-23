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Предвыборная кампания в Великобритании остановлена из-за теракта в Манчестере

Есть обновление от 11:45

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ведущие политические партии Великобритании приостановили избирательные кампании в преддверии парламентских выборов из-за теракта в Манчестере, сообщила во вторник "Би-би-си".

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй, а также лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, среди прочих, сообщили о приостановке избирательных кампаний и выразили соболезнования пострадавшим и близким жертв теракта.

В сообщении "Би-би-си" отмечается, что события в Манчестере, вероятно, повлияют на предвыборную кампанию в Британии.

Как сообщалось, взрыв прогремел в ночь но вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Теги: Великобритания
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