Под Дамаском предотвращен теракт

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сирийские спецслужбы предотвратили теракт на подступах к Дамаску.

Источник в управлении полиции во вторник сообщил сирийскому информагентству САНА, что сотрудники спецслужб выявили и уничтожили заминированный автомобиль с двумя террористами около блокпоста на шоссе, ведущему к международному аэропорту Дамаска.

Ранее сообщалось, что во вторник в сирийском городе Хомсе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта погибли по меньшей мере два человека и еще сорок получили ранения.