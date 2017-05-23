В Средиземноморье вошел большой десантный корабль "Цезарь Куников"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль ВМФ России "Цезарь Куников", направляющийся с грузом в Сирию, проследовал через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщают местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, корабль Черноморского флота направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

В воскресенье в Средиземное море также вошел большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков", идущий с грузом в Сирию.

В настоящее время в Тартус идет и зафрахтованное грузовое судно Levroso под флагом Либерии. Оно перевозит груз из Новороссийска.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).