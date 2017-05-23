В Белоруссии опровергли ведение переговоров с ЛНР о покупке угля

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия не ведет переговоры с самопровозглашенной Луганской народной республикой о закупке угля, заявили в правительстве страны.

"Не знаю о таких переговорах. Переговоров таких не ведем", - заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко журналистам во вторник в Минске.

По словам вице-премьера, республика не нуждается в больших поставках угля, так как "основной энергоноситель в Беларуси газ - 95% энергетики работает на газе".

Ранее в интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал Белоруссию среди стран, с которыми ведутся переговоры о продаже угля.