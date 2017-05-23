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В Бразилии задержали помощника президента и двух экс-губернаторов по делу о коррупции

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Федеральная полиция Бразилии задержала помощника президента и двух экс-губернаторов в рамках расследования о коррупции при строительстве Национального стадиона Манэ Гарринчи для Чемпионата мира по футболу 2014 года. Об этом сообщает во вторник газета Globo.

Как пишет газета, стражи порядка задержали двух бывших губернаторов Федерального округа Бразилии, включающего в себя столицу страны, Жозе Роберту Арруду и Анжелу Кейроша, а также специального помощника президента Тадеу Филиппелли рано утром во вторник.

Накануне президент страны Мишел Темер дал интервью газете Folha De S.Paolo в котором заявил, что добровольно не уйдет в отставку с поста президента.

"Я не уйду в отставку. Отстраните меня, если хотите", - заявил он изданию.

Национальный стадион Бразилии имени Манэ Гарринчи был перестроен в 2012-2013 годах перед проведением матчей Кубка конфедераций 2013 года и Чемпионата мира по футболу 2014 года, которые принимала Бразилия. Реновация обошлась в $459,4 млн.

Ранее журналисты Globo направили в суд аудиозапись, согласно которой, Темер одобрил дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Куньи, который выступает свидетелем в другом деле о коррупции - в крупнейшей государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Теги: Бразилия
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