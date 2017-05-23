Трамп прибыл в Италию для встречи с папой римским

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в римском аэропорту Фьюмичино, сообщает ABC News. Отмечается, что самолет Трамп прибыл на 20 минут ранее запланированного.

До этого американский лидер посетил Саудовскую Аравию и Израиль.

Из аэропорта Трамп отправится в Villa Taverna - резиденцию американского посла. Как ожидается, в четверг 24 мая американский лидер встретится с папой римским Франциском.

Это первый визит Трампа в Европу в качестве президента США, напоминают СМИ.