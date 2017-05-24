Подозреваемого в терроризме сняли с британского рейса в Турцию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники подразделения британской полиции по борьбе с терроризмом задержали 37-летнего военнослужащего, когда тот пытался улететь в Турцию. Задержанный в аэропорту Станстед мужчина пытался добраться до Сирии, полагают в полиции. Его подозревают в подготовке терактов, сообщает BBC.

Арест не связан с терактом, совершенным смертниками в понедельник в Манчестере, сообщили в Скотленд-Ярде. В рамках дела обыскиваются два жилых помещения на севере Лондона.

В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт. Уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического. Это значит неминуемую угрозу совершения новых терактов.