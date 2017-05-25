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Что случилось этой ночью: четверг, 25 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Коммерсант" узнал о планах украинских властей прервать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. По информации газеты, это должно случиться к 1 июля. Грузовые поезда между странами не ходят с этой весны.

- "Манчестер Юнайтед" обыграл "Аякс" в финале Лиги Европы УЕФА. Так клуб получил право выступить осенью в Лиге Чемпионов, несмотря на шестое место в чемпионате Англии.

- Бывший госсекретарь США Джон Керри посоветовал студентам влиять на действующее правительство при помощи русского языка.

- МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в трех регионах: в Красноярском крае и Иркутской области из-за лесных пожаров, в Ставропольском крае из-за наводнения. Глава МЧС прибыл в Канск, где жертвами пожара стали два человека и сотни лишились жилья.

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