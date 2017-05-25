Ущерб от вируса-вымогателя WannaCry оценили в $1 млрд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хакерская атака с использованием вируса вируса-вымогателя WannaCry менее чем за неделю причинила ущерб в размере $1 млрд. Об этом сообщает сайт McClatchy, ссылаясь на компанию из Флориды KnowBe4, специализирующейся на информационной безопасности.

Кибератака произошла 12 мая, вирус заразил от 200 тыс. до 300 тыс. компьютеров как минимум в 150 странах мира. По мнению экспертов, атаки могут повториться.

"Возможный ущерб, нанесенный WannaCry всего за первые четыре дня, превысит $1 млрд, если учесть массовые простои в работе крупных организаций по всему миру, - считает Стью Сьюверман, главный исполнительный директор KnowBe4. Ущерб, помимо этого, включает в себя потерю данных, снижение производительности, судебные расследования, ущерб репутации и другие факторы, говорится в сообщении компании.

Сами хакеры в сравнении с этой суммой заработали немного. Чтобы обезвредить вирус, зашифровывающий жесткие диски компьютеров, хакеры требовали от $300, всего они получили 302 платежа на сумму $126 742.