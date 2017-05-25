Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 25 маяКультура"Коммерсант" узнал о реакции Путина на обыск в "Гоголь-центре"В миреНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
В мире

В Донбасс в 65-й раз отправилась гуманитарная колонна МЧС России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МЧС России направило в четверг утром утром в Донбасс очередную, 65-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.

В дороге колонна разделится на две: одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев курган". После этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

В пресс-службе МЧС отметили, что за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в составе колонны медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Позднее в четверг госпогранслужба Украины сообщила, что "российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 65-го, так называемого гуманитарного конвоя".

"Поскольку перемещение "гумконвоя" снова происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществила лишь визуальный осмотр без выполнения контрольных функций", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в целом с 6:30 до 7:20 через российский пункт пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на территорию Украины въехали две колонны в составе 42 автомобилей.

"Учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, группе не удалось получить точную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, особенностью данного "гумконвоя" является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте РФ, а также характера груза, поскольку кроме заявленных товаров была ввезена литература", - отметили в погранслужбе Украины.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Теги: Украина, Донбасс, МЧС РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский языкДжон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык
По мнению бывшего госсекретаря, это хороший способ влиять на правительствоПодробнее
Кандидат в конгресс США избил журналистаКандидат в конгресс США избил журналиста
Перед этим журналист настаивал на комментарии и отказался выключить диктофонПодробнее
На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
Сейчас между странами нет грузового сообщения по железной дорогеПодробнее
На севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке терактаНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Арест произошел в ходе специальной операции в многоквартирном домеПодробнее
Стала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на МарсСтала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на Марс
ЕКА выяснило, что спускаемый аппарат разбился из-за ошибок в программах обеспечения навигации и системы управления в бортовом компьютереПодробнее
NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"
Перед терактом 22-летний Салман Абеди побывал на родине своей семьи в ЛивииПодробнее
Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"
В разговоре с филиппинским лидером американский президент назвал неудачные ракетные пуски КНДР "хорошей новостью"Подробнее
Британский премьер повысила уровень террористической угрозы до критическогоБританский премьер повысила уровень террористической угрозы до критического
Критический уровень означает неминуемость терактовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 25 маяКультура"Коммерсант" узнал о реакции Путина на обыск в "Гоголь-центре"В миреНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомВ миреДжон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык по Розеттскому камню
Mail.ru Group запустил мессенджер TamTam
С "Плесецка" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с новейшим военным спутником
В Казахстане потребовали для беглого экс-банкира Аблязова 20 лет колонии
Lenovo в IV финквартале сократила чистую прибыль на 41%
Дворцовый мост в Петербурге с пятницы будут разводить под музыку
Ущерб от вируса-вымогателя WannaCry оценили в $1 млрд
Пожар в иркутской Вихоревке уничтожил около 300 дач
Обвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в своем деле
Шесть человек погибли при ДТП минивэна и грузовика на трассе Москва-Санкт-Петербург
Число выступающих за отмену анонимности в интернете россиян выросло почти вдвое
Нефть Brent подорожала до $54,4 за баррель
Сотрудника мобильного оператора осудили за продажу данных о клиентах
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи