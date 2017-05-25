В Донбасс в 65-й раз отправилась гуманитарная колонна МЧС России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МЧС России направило в четверг утром утром в Донбасс очередную, 65-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.

В дороге колонна разделится на две: одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев курган". После этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

В пресс-службе МЧС отметили, что за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в составе колонны медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Позднее в четверг госпогранслужба Украины сообщила, что "российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 65-го, так называемого гуманитарного конвоя".

"Поскольку перемещение "гумконвоя" снова происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществила лишь визуальный осмотр без выполнения контрольных функций", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в целом с 6:30 до 7:20 через российский пункт пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на территорию Украины въехали две колонны в составе 42 автомобилей.

"Учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, группе не удалось получить точную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, особенностью данного "гумконвоя" является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте РФ, а также характера груза, поскольку кроме заявленных товаров была ввезена литература", - отметили в погранслужбе Украины.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.