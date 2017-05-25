Суд отклонил жалобу на конфискацию $1,5 млрд Януковича

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Суд отклонил апелляцию на решение о спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщает в четверг Генпрокуратура Украины.

"Апелляционным судом Донецкой области (Украины - ИФ) отказано в открытии производства по конфискации 1,5 млрд долларов США по материалам апелляционной жалобы адвокатов, являющихся представителями предприятий-нерезидентов преступной организации Януковича", - сообщается фейсбуке Генпрокуратуры. При этом в ведомстве добавили, что еще не получили решения суда.

28 апреля пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В этот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Краматорский суд принял решение о конфискации средств Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой группировки, который в итоге получил условное наказание.

"Генеральная прокуратура Украины уже довольно давно ведет дело по ст.255 (создание преступной группировки), в котором подозревается гражданин Янукович, Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко), Клименко (экс-министр доходов и сборов Александр Клименко), Арбузов (экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов), а также ряд других влиятельных личностей того времени... В ходе расследования дела (разворовывание госбюджета) был установлен член этой преступной группировки, который дал полные изобличающие показания на руководство, способы и методы разворовывания, на конкретные фирмы и счета в мире, а также дальнейшее их использование в Украине. Это было принято во внимание Краматорским судом", - сказал генпрокурор на брифинге.

Генпрокурор сообщил, что Ощадбанк завершил конфискацию этих $1,5 млрд.

Луценко объяснил засекреченность судебного процесса и решения Краматорского суда по делу о конфискации средств .Януковича "целями обеспечения безопасности ключевого свидетеля, вернее, человека, которые подписал соглашение". "Есть еще лица, которые будут идти по тому же пути (подписания соглашения со следствием - ИФ) относительно других активов", - добавил он.