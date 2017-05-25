В Казахстане девушка в погоне за купюрой упала с моста над Иртышом и повисла на дереве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Жительница города Семея Восточно-Казахстанской области едва не утонула в Иртыше, пытаясь поймать выпавшие из рук купюры.

Как сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы областной полиции Бахытжан Торгаев, 22-летняя девушка достала деньги на мосту, но в этот момент их вырвал из рук ветер.

"Она решила их поймать, потянулась, перевалилась через парапет и упала вниз", - сказал он.

Прохожие поначалу подумали, что девушка сбросилась с моста в реку и позвонили в полицию. Прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили, что она по счастливой случайности зацепилась за дерево.

"Ей очень повезло. Девушка упала не в реку Иртыш, а на дерево, которое росло на берегу под мостом", - сказал Торгаев.

Горожанке помогли спуститься на землю, медицинская помощь ей не понадобилась, добавил он.