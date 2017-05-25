Саммит НАТО примет решение о вступлении альянса в коалицию против ИГ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Саммит НАТО должен в четверг принять решение по поводу вступления альянса в международную коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"И сегодня мы согласимся на членство НАТО в (антитеррористической - ИФ) коалиции", - сказал Столтенберг. Кроме того, по его словам, на саммите стран Североатлантического альянса планируется обсудить назначение координатора по борьбе с терроризмом.

Также лидеры стран НАТО намерены обсудить в рамках саммита Россию. "Россия всегда находится на повестке дня, и будем обсуждать ее", - отметил генсек НАТО на брифинге в четверг.

Сам Столтенберг заявил, что поддерживает антироссийские санкции. "Я поддерживаю эти санкции, так как считаю их важным инструментом реагирования на незаконную аннексию Крыма и невыполнение минских соглашений", - отметил генсек НАТО.

"США и ЕС принимают решения по экономическим санкциям. НАТО может поддержать их, поскольку 22 страны-члена НАТО входят в ЕС, США также входят в НАТО", - добавил он.