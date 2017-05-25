Полиция Великобритании прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Британская полиция прекратила предоставлять информацию спецслужбам США о расследовании теракта в Манчестере в связи с утечкой данных о личности террориста в американских СМИ, сообщает "Би-би-си". По ее информации, полиция Манчестера рассчитывает вскоре возобновить обычный обмен данными с американской стороной, но в данный момент она "негодует".

Отмечается, что британское руководство было возмущено, когда фотографии с места теракта были опубликованы в американской газете The New York Times.

Ранее сообщалось, что главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".

Американский телеканал NBC сообщал со ссылкой на источник в американской разведке, что Абеди был связан с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и, возможно, проходил подготовку за рубежом.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.