Танкер загорелся в Рижском заливе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Рижском заливе в четверг начался пожар на танкере Zircon, сообщили агентству BNS в службе береговой охраны.

В 11:00 центр координации поиска и спасения на море получил информацию, что на судне возник пожар, и требуется помощь.

Как сообщила представитель службы береговой охраны Лива Вейта, буксир флота Рижского порта направился к месту происшествия, но пока эвакуация 17 членов экипажа танкера не запрошена, пострадавших нет. Угрозы утечки нефти нет. Пожар возник в машинном отделении судна, его ликвидацией занимаются члены экипажа.

Судно Zircon построено в 1993 году, ходит под латвийским флагом, порт приписки - Рига. Судно находится в районе Энгуре, оно направлялось из Риги в Данию.