ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по России

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Зять президента США Дональда Трампа и один из его старших советников Джаред Кушнер привлек пристальное внимание ФБР, ведущего расследование о вмешательстве России в американские выборы, передает в четверг телеканал NBC News со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По мнению следователей, Кушнер обладает важной информацией, имеющей отношение к их расследованию. Однако, по словам источников, это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены предъявить ему обвинение.

"Неизвестно, получил ли Кушнер какие-либо запросы от федеральных следователей. Также непонятно, что именно в деятельности Кушнера привлекло интерес ФБР", - подчеркивается в сообщении.

Зять Трампа встречался по крайней мере один раз в декабре прошлого года с российским послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, а также встретился в прошлом году с председателем "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым.

"Господин Кушнер ранее изъявлял желание поделиться с конгрессом тем, что он знает об этих встречах. Он сделает то же самое, если с ним свяжутся", - сказал телеканалу адвокат советника президента Джейми Горелик.

Между тем, по информации газеты The Washington Post, "следователи сосредоточились на серии встреч, проведенных Кушнером" с банкиром и послом.