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Что случилось этой ночью: пятница, 26 мая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Брюсселе завершилась встреча лидеров стран НАТО, часть из них отправилась на Сицилию на саммит G7. Между тем, президент США Дональд Трамп оказался в центре очередного скандала: во время группового фото он отпихнул премьера Черногории, чтобы оказаться в первом ряду. Тот, впрочем, не обиделся, заявив, что это желание вполне естественно для президента США.

- Министр культуры Владимир Мединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре", рассказав, что в Минкульте о них знали заранее и что к творчеству Кирилла Серебренникова это дело не имеет никакого отношения.

- СПЧ предложит президенту провести первую в истории России административную амнистию, приурочив ее к 100-летию Октябрьской революции. Авторы идеи предлагают освободить от наказания миллионы россиян - водителей, лишенных прав, граждан, совершивших экономические правонарушения, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов.

- Россиян призвали воздержаться от поездок в Великобританию в связи с "неизбежностью уже в ближайшее время" новых террористических атак.

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