Решение суда США по делу Prevezon Holdings сочли примером другим странам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Решение американского суда о прекращении в отношении компании Prevezon Holdings дела о легализации денег, инициатором которого был основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, побудит другие страны пересмотреть свое отношение к проживающему в Лондоне бизнесмену и его разоблачениям, считает адвокат Наталья Весельницкая.

13 мая этого года власти США и группа компаний Prevezon Holdings, которой владеет гражданин РФ Денис Кацыв, добились досудебного соглашения по делу об отмывании денег, которое было начато на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского".

По данным агентства Bloomberg, американские правоохранительные органы согласились отказаться от претензий в адрес базирующейся на Кипре Prevezon Holdings в обмен на выплату $5,9 млн.

"Прекращение дела по компании Кацыва в США обозначило полный провал попытки команды Браудера легализовать через американский суд липовую историю о хищении у Hermitage Capital кипрско-российских офшоров", - заявила "Интерфаксу" Весельницкая, представляющая интересы Дениса Кацыва.

Она выразила надежду на то, что "примеру США последуют и другие государства, вовлечённые в так называемое "дело Магнитского", принятого по инициативе господина Браудера, и начнут оценивать реальные факты".

По словам адвоката, "когда вся пыль осядет и туман рассеется, правоохранительные органы других стран, вольно или невольно вовлечённых в эту хорошо упакованную командой Браудера историю, подхватят призывы российских правоохранительных органов по совместному международному расследованию".

Говоря о примерах такого сотрудничества, Весельницкая сообщила, что Кипр в прошлом году уже начал выдавать российским властям документы по офшорам Браудера, что вызвало "негативную реакцию со стороны его сторонников, в частности, Питера Омцингта, потребовавшего от Еврокомиссии отказать в финансовой помощи Кипру из-за сотрудничества с Россией".

Кроме того, "досталось от Браудера и швейцарским властям за контакты с российской стороной". "В этом случае "негодования" в адрес местной прокуратуры Браудеру пришлось высказывать самому через местные газеты, поскольку другой его активный союзник, экс-парламентарий из Швейцарии Андреас Гросс как независимое лицо себя скомпрометировал", - сказала адвокат.

Она отметила, что доклад Гросса, призванный стать неким европейским аналогом американского "закона Магнитского", американским же судьей по делу Prevezon Holdings охарактеризован "скандальным", "недостоверным", по нему не было реальных парламентских слушаний и дебатов, и был исключён из числа доказательств по делу.

Она напомнила также, что в России еще в 2007 году было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного приобретения и хищения акций "Газпрома" российским обществом "Камея", находящееся до сих пор под управлением кипрско-американских компаний, имеющих отношение и к Браудеру, и американскому хеджфонду "Зифф Бразерс".

"Сразу после возбуждения именно этого дела по "Камее" команда Браудера умело переориентировала внимание всей правоохранительной системы РФ и других стран на якобы имевшее место хищение у другого подконтрольного Браудеру фонду", - подчеркнула адвокат.

Иск против Prevezon Holdings был подан прокуратурой США в 2013 году на основании "акта Магнитского".