Страны G7 призвали провайдеров решительнее бороться с террористическим контентом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Страны-участницы G7 призвали интернет-провайдеров и операторов социальных сетей усилить борьбу с терроризмом, приняв меры в отношении соответствующего контента в сети.

"Страны G7 призывают провайдеров коммуникационных услуг и операторов социальных сетей значительно усилить меры противодействия террористическому контенту", - говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу.

Также в заявлении страны G7 призвали к разработке и обмену новыми технологиями, которые смогут автоматически фиксировать информацию, пропагандирующую насилие в Интернете.