По делу о теракте в Манчестере арестован подозреваемый

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Британские полицейские арестовали 44-летнего мужчину в пригороде Манчестера по подозрению в терроризме. По словам представителей властей, арест связан с недавними взрывами в городе.

Police say 44-year-old man arrested in Rusholme over Manchester bombing taking the total number of detained suspects to nine