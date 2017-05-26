По делу о теракте в Манчестере арестован подозреваемый

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Британские полицейские арестовали 44-летнего мужчину в пригороде Манчестера по подозрению в терроризме. По словам представителей властей, арест связан с недавними взрывами в городе.

Police say 44-year-old man arrested in Rusholme over Manchester bombing taking the total number of detained suspects to nine — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) May 26, 2017

Таким образом, количество подозреваемых в теракте выросло до девяти, передает SkyNews.

Ранее в полиции заявляли, что на свободе в настоящее время могут находиться другие члены преступной сети. Жертвами трагедии стали 22 человека. Еще 66 человек в настоящее время находятся в больнице, из них 23 - в тяжелом состоянии.