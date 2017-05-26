CNN обвинил Коми в сокрытии вмешательства РФ в предвыборную кампанию Клинтон

Экс-директор ФБР о сфабрикованной Россией информации в деле Клинтон, но не стал ее опровергать, утверждают СМИ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Телеканал CNN утверждает, что экс-директор ФБР Джеймс Коми знал, что крайне важная информация, касающаяся расследования об электронных письмах Хиллари Клинтон, была ложной и была сфабрикована российскими спецслужбами, однако не стал предавать это огласке.

"Источники, близкие Коми, рассказали CNN , что он боялся, что если русские предадут эту информацию огласке, то правоохранительные органы и разведка не смогут ее опровергнуть, не выдав при этом своих разведывательных источников и методов", - отмечает телеканал в пятницу.

Речь идет о неком документе, который, по данным американской стороны, был подготовлен российскими спецслужбами. В нем утверждалось, что Лоретта Линч, занимавшая тогда пост генпрокурора США, в частном порядке якобы заверила кого-то из предвыборной команды Клинтон, что расследование об обращении экс-госсекретаря с секретной информацией, не даст результатов и потому будет закрыто.

В итоге, прошлым летом Коми, зная что эти сообщения ложны, в одностороннем порядке заявил о прекращении расследования, не проведя консультаций с Линч. Примерно в то же время Коми заявил, что Клинтон была "крайне небрежной" в том, как она обращалась с секретной информацией, напоминает телеканал.

По информации CNN, Коми осознавал, что поступившая информация не соответствовала действительности, но посчитал, что разведсообществу не удастся ее опровергнуть, не выдавая своих источников. Поэтому он все равно использовал эти данные для обоснования в конгрессе своего решения закрыть расследование. На закрытых слушаниях он объяснил, что именно слова Линч при контактах со штабом Клинтон убедили его принять решение об остановке расследования. При этом Коми поначалу не сообщил конгрессменам, что у него есть основания считать поступившие от России данные неверными.

"Действия Коми основывались на том, что, согласно его данным, было российской дезинформацией, - это является ярким примером того, как вмешательство России повлияло на решения высокопоставленных официальных лиц во время избирательной кампаний 2016 года", - говорится в сообщении CNN.

Американские официальные лица сообщили телеканалу, что Коми и сотрудники ФБР в действительности знали и до этого, что эти данные были сфальсифицированы.

Расследование против кандидата в президенты от демократов Клинтон, которая использовала личную электронную почту в рабочих целях на посту госсекретаря, было прекращено в июле 2016 года без предъявления иска.

Однако 28 октября 2016 года глава ФБР объявил, что его ведомство может возобновить расследование, поскольку обнаружены новые улики - электронные письма с компьютера супруга помощницы Клинтон. По мнению некоторых наблюдателей, такое заявление Дж.Коми стало ударом по предвыборной кампании Клинтон, в итоге проигравшей выборы.