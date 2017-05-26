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Египетские ВВС нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Египта в пятницу нанесли удары по базам экстремистов на востоке Ливии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на египетских официальных лиц. Удары стали ответом на организованное террористами нападение в Египте на христиан-коптов, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 10 человек в униформе, похожей на армейскую, напали на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья к монастырю святого Самуила. По данным египетских властей, число жертв атаки составляет 28 человек, еще 22 человека получили ранения. Среди погибших - много детей.

Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Теги: Египет, Ливия
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