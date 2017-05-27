В Сирии населению за день доставили тонну продовольствия

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Центр по примирению враждующих сторон в Сирии накануне провел одну гуманитарную акцию, сообщает в субботу Минобороны России.

"За день проведена одна гуманитарная акция в городе Латакия, доставлена одна тонна продовольственных наборов", - сказано в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Там уточняется, что гуманитарную помощь получили 200 человек.

В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось, их 1 тыс. 508, говорится в бюллетене. "Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", - сказано в сообщении.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, также не изменилось - их 219, говорится в пресс-релизе.

По данным Минобороны, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня группы контроля осуществляют в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, подписанного Россией, Ираном и Турцией 4 мая 2017 года.