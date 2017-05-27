В Великобритании снизили уровень террористической угрозы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уровень террористической угрозы в Великобритании снижен с "критического" до "строгого", сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра страны Терезу Мэй.

Агентство отмечает, что "критический" уровень в британском ранжире подразумевает неминуемость теракта, в то время как "суровый" означает, что новые теракты вполне вероятны.

Уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят до "критического" после теракта на концерте в Манчестере. Тогда погибли 22 человека.

По словам Мэй, в расследовании этого теракта достигнут значительный прогресс, тем не менее, людям следует сохранять бдительность.