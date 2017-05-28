Полиция опубликовала кадры со смертником из Манчестера

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Британская полиция опубликовала кадры камер наблюдения с предполагаемым террористом Салманом Абеди. Он попал на видео во время концерта американской певицы Арианы Гранде перед взрывом.

Теракт Произошел в понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена". Жертвами стали 22 человека, еще 119 пострадали.

По версии следствия, 22-летний Абеди самостоятельно собрал бомбу и остановился на съемной квартире, заказав ее через сервис Airbnb. Сейчас известно, что подозреваемый вернулся из Ливии 18 мая, за четыре дня до взрыва.