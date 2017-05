Полиция опубликовала кадры со смертником из Манчестера

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Британская полиция опубликовала кадры камер наблюдения с предполагаемым террористом Салманом Абеди. Он попал на видео во время концерта американской певицы Арианы Гранде перед взрывом.

Теракт Произошел в понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена". Жертвами стали 22 человека, еще 119 пострадали.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5