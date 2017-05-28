В ЛНР обвинили Киев в срыве отвода вооружений в Станице Луганской

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе вновь не смогли развести силы в последней из пилотных зон - Станице Луганской, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в народной милиции ЛНР.

"Отвод сорван по вине украинской стороны", - сказал собеседник агентства.

В рамках отвода предполагалось отвести личный состав от КПП на 2 км вглубь территории республики.

Как заявил журналистам и.о.начальника управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, "со стороны Луганской народной республики были выполнены все требования, была запущена ракета о готовности к разведению. На данный момент мы наблюдаем что украинская сторона не собирается (отводить силы средства - ИФ) и это подтверждает миссия ОБСЕ именно их наблюдателем на той стороне".

"Согласно договоренностям от 24 числа трехсторонней контактной группы в Минске, было определено разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на 28 мая 2017 года, - сказал он. - Мы выполнили все требования, которые были представлены и достигнуты на трехсторонней контактной группе".

Ранее в воскресенье ополченцы ЛНР сигнализировали о готовности приступить к отводу вооружений в районе Станицы Луганской. Как передавал корреспондент "Интерфакса", представители народной милиции ЛНР запустили в воздух ракетницу белого цвета, которая символизирует готовность к отводу. В течение 10 минут они ждали аналогичных действий с украинской стороны. Предполагалось, что после получения подтверждения ополченцы запустят ракетницу зеленого цвета. Если бы с украинской стороны был бы аналогичный ответ, то начался бы отвод сил. По завершении отвода стороны должны были подать сигналы красными ракетницами.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 21 сентября 2016 года подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября прошлого года, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского, на 9 октября был запланирован отвод в районе Станицы Луганской. Однако Минобороны Украины сообщило о переносе сроков отвода сил в этом районе. В Киеве и ЛНР не исключали начала отвода в этом районе 13 октября, однако и тогда отвод был сорван. Позднее, несмотря на истечение 30-дневного срока, предусмотренного на отведение, попытки отвода предпринимались неоднократно, но успехом до сих пор не увенчались.

В конце минувшей недели полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что подгруппа по безопасности на встрече в Минске 24 мая снова договорилась о разведении сил и средств в Станице Луганской, однако нет уверенности, что разведение все-таки состоится.