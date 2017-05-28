В мире

В киевском метро погиб "зацепер"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Между станциями "Дарница" и "Левобережная" на Святошино-Броварской линии (М1) киевского метрополитена погиб человек, ехавший между вагонами поезда, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"При попытке проехаться на вагоне поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмировался зацепер. Полиция выясняет все обстоятельства", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

Станции "Дарница" и "Левобережная", как и перегон между ними, находятся на наземном, открытом участке линии.

Теги: Украина, Киев
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