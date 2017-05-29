Пассажиры British Airways третий день страдают от компьютерного сбоя

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пассажиры British Airways третий день переживают последствия компьютерного сбоя, случившегося в субботу, пишет The Guardian.

Путешественников, которые вылетают из лондонских Хитроу и Гатвика, просят предварительно проверять статус своего рейса перед приездом в аэропорты, где в выходные царил хаос, отмечается в статье.

Тем не менее, British Airways заявила, что будет работать по обычному расписанию в Гатвике, а также намеревается осуществить все дальние рейсы и основную часть ближних рейсов из Хитроу в понедельник. По данным представителей авиакомпании, British Airways добилась "хорошего прогресса" в восстановлении IT-системы после сбоя, в результате которого на земле остались тысячи пассажиров.

Как сообщалось, в субботу авиакомпания отменила все рейсы из Хитроу и Гатвика из-за масштабного сбоя в своей компьютерной системе, причиной которого называют перерыв в подаче электроснабжения. Версия о кибератаке не рассматривается.

Вылететь из лондонских аэропортов не смогли тысячи пассажиров. Тем, кого удалось пересадить на рейсы других авиакомпаний, пришлось путешествовать без багажа. Проблемы в работе British Airways совпали с началом недельных школьных каникул в Великобритании, а в понедельник биржи и финансовые учреждения страны не работают из-за банковского выходного.

British Airways заявила о готовности выплатить компенсации и поменять желающим билеты. Пассажиры рейсов из Гатвика и Хитроу при желании могут перенести полет на любую дату вплоть до 10 июня, даже если их рейс будет осуществляться по расписанию. Те же, кто должен был лететь 27 мая, но не смог этого сделать из-за сбоя, смогут сдать билеты или обменять их на другие рейсы до ноября.

В воскресенье с 6 до 9 утра из Хитроу должен был вылететь 91 рейс, однако по расписанию отправились только 42, сообщает "Би-би-си". Были отменены 29 рейсов, остальные отложены. Из Гатвика вылетели 19 самолетов, отменен был всего один рейс - в Амстердам.

Тысячи единиц багажа остаются в аэропорту Хитроу, но British Airways просит пассажиров не приезжать за чемоданами в аэропорт, чтобы не создавать лишнего столпотворения. Багаж будет отправлен владельцам по домашним адресам.

Рейсы других авиакомпаний из лондонских аэропортов взлетали и приземлялись по расписанию.