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Трамп заявил об абсолютном доверии своему советнику и зятю Кушнеру

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет своему зятю и советнику Джареду Кушнеру, которого пресса заподозрила в попытках создать канал связи между переходной командой нынешнего главы государства и Россией.

"Джаред делает отличную работу для страны. Я полностью ему доверяю. Он уважаем буквально всеми и работает над программами, которые сэкономят стране миллионы долларов. Кроме того, и возможно это важнее, он очень хороший человек", - цитирует заявление Трампа The New York Times.

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что Кушнер якобы обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком возможность создания секретного и безопасного канала связи между переходной командой Дональда Трампа и Кремлем.

В материале издания утверждалось, что перехваты российской дипломатической переписки, которую изучили американские официальные лица, свидетельствуют, что "Кисляк докладывал своему руководству в Москву, что Кушнер сделал данное предложение в ходе встречи 1 или 2 декабря в Trump Tower".

Адвокат Кушнера уже заявил, что его клиент готов ответить на все вопросы ФБР и конгресса, если об этом попросят.

Теги: США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер
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