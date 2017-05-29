Жертвами наводнений на Шри-Ланке стали более 160 человек

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 169 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на Шри-Ланке, сообщает в понедельник агентство АР.

Кроме того, по данным властей, в настоящее время 88 человек находятся в больницах, еще около 110 человек числятся пропавшими без вести. В результате наводнений около 2 тыс. жилых домов были разрушены или повреждены.

Более 100 тыс. жителей страны эвакуировали из наиболее пострадавших от стихии районов, их разместили в 339 лагерях помощи, расположенных на юге и западе Шри-Ланки. Кроме того, в пострадавшие районы были направлены медицинские бригады и гуманитарная помощь.

По данным властей, это наводнение стало самым сильным в стране с мая 2003 года, когда жертвами стихии стали 250 человек, а разрушенными оказались около 10 тыс. жилых домов.