Власти Ирака сообщили о 7 тыс. сторонников ИГ в стране

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - До 7 тыс. сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) остаются в Ираке после освобождения значительной части Мосула. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленные источники в силах безопасности страны.

По оценкам сотрудников разведслужб и военных, говоривших на условиях анонимности, речь идет примерно о 4 тыс. боевиков и о 3 тыс. сторонников группировки, которые работают на нее и получают за это заработную плату.

В Сирии, по данным этих же источников, находятся до 7 тыс. боевиков и около 5 тыс. сторонников.