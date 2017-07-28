Саакашвили пообещал мобилизовать сторонников на Украине и вернуться в страну

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться в Украину и "восстановить законность" своего украинского паспорта.

"Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей. Мы и так собирались мобилизовать людей на осень, и когда будет мобилизация людей, - я этим занимаюсь ежедневно. Думаю, конечно, какие-то преграды мне создает то, что я на дистанции, но есть много технических средств связи", - сказал бывший губернатор Одесской области в интервью "Би-би-си"..

По его словам, когда будет полная мобилизация, он станет "органической частью этой борьбы, которую сам и инициировал". "Я, конечно, приеду и буду его активной частью в Украине", - заверил политик.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него документы, выданные другими странами, Саакашвили сказал: "У меня нет никаких документов никаких стран. У меня нет никакого желания их брать. У меня есть абсолютно законный паспорт Украины, который незаконно был отменен Порошенко. И законность будет восстановлена, чтобы никто не сомневался".

Бывший губернатор также подтвердил, что находился в Нью-Йорке (США) в то время, когда стало известно о лишении его украинского гражданства.

Комментируя это решение президента Украины Петра Порошенко, Саакашвили назвал лишение его гражданства "трусливым актом президента Порошенко" и "обычным ударом в спину ножом", указав, что юридические формулировки "абсолютно не имеют никакого значения".

Он считает, что Порошенко таким образом избавляется от него как от конкурента: "Меня Порошенко рассматривал как самую главную проблему для удержания власти для него и олигархов... Я ездил по всей стране, встречался с людьми, у меня очень хороший контакт с людьми. ...Естественно, это все напугало Порошенко".

Говоря о визите президента Украины в Грузию, Саакашвили выразил убеждение: "Он поехал туда решать свою проблему со мной. Ему там больше ничего не было интересно. Он пытался договориться об экстрадиции меня в Грузию. Но в Грузию меня экстрадировать Иванишвили не хочет, потому что там невозможно будет меня удержать в заточении".

"Поэтому единственное, о чем они там договорились на своей встрече секретной в Уреки, которая продолжалась больше двух часов, - что прокуратура Грузии делает запрос, а Порошенко сделает вид, как будто прокуратура Грузии предоставила данные, отличающиеся от тех, что они предоставили два или три года назад", - подытожил политик.

26 июля стало известно, что президент Украины Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины Саакашвили.

В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава Украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

Согласно закону "О гражданстве Украины", гражданство прекращается соответствующим указом президента Украины. Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа.

В Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий.