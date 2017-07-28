При наезде на пешеходов в Хельсинки госпитализированы двое россиян

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Среди четверых госпитализированных в результате наезда автомобиля на пешеходов в Хельсинки - двое россиян, сообщает агентство BNS.

Ранее полиция финской столицы сообщила, что один человек погиб, и еще четверо получили травмы в пятницу в результате наезда автомобиля на пешеходов в столице Финляндии. Несколько человек получили легкие травмы.

По уточнению полиции, пьяный финн на машине врезался в толпу на перекрестке улиц Аннанкату и Лёееронкату. Он - гражданин Финляндии в возрасте примерно 50 лет. Виновник происшествия задержан. Начато расследование.