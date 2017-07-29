Трамп пообещал защитить США от северокорейской угрозы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что предпримет меры по защите его страны от ракетной угрозы КНДР, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, Трамп сказал, что сделает "необходимые шаги" для защиты США и их союзников, в том числе - Японии и Южной Кореи.

Президент подчеркнул, что проведенное в пятницу Пхеньяном испытание баллистической ракеты лишь еще больше изолирует КНДР и навредит ее экономике. Сам пуск Трамп охарактеризовал как "дерзкий и опасный".

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что пуск ракеты доказал, что его страна теперь в состоянии нанести ракетный удар по материковой части США.