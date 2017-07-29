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Что случилось этой ночью: суббота, 29 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидер КНДР Ким Чен Ын после нового испытания баллистической ракеты заявил, что у Северной Кореи теперь есть возможность наносить удары по материковой части США. В ответ на информацию об испытаниях президент США Дональд Трамп пообещал защитить свою страну и ее союзников от северокорейской угрозы. Сам пуск Трамп охарактеризовал как "дерзкий и опасный". Как стало известно, в Южной Корее разместят три дополнительные установки ПРО THAAD, а в перспективе ожидается переброска в Корею "стратегически важных системы вооружений". Среди такого вооружения — авианосцы и бомбардировщики "стелс". В качестве ответа на учения КНДР американские и южнокорейские военные провели учебные пуски баллистических ракет ATACMS и Hyunmoo-2. Госдеп, комментируя ситуацию, призвал усилить санкции ООН против Пхеньяна, а также указал на особую ответственность РФ и КНР за северокорейскую угрозу.

- Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым инцидент с проверкой документов у двух чеченок в Воронеже. Как отметил Кадыров, участники инцидента — полицейские, которые повели себя некорректно, — обращаются к пострадавшим с просьбой принять их извинения.

- Корабль "Союз МС-05" с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС). На станцию прибыли российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи.

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