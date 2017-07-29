Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении режима перемирия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировали 54 обстрела со стороны вооруженных сил Украины за сутки.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП (боевые машины пехоты - ИФ), БТР (бронетранспортеры - ИФ), гранатометы и стрелковое оружие", - сказал журналистам в субботу представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, зафиксировано прямое попадание в дом в Донецке.

В свою очередь, в Киеве в минувшие сутки начитали 19 обстрелов позиций украинских военных в зоне конфликта в Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба силовой операции на странице в фейсбуке, бойцы вооруженных сил Украины открывали ответный огонь 11 раз.

По данным штаба, на луганском направлении противник обстреливал Крымское из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового вооружения, Новозвановку - из гранатометов.

На донецком направлении по Авдеевке и шахте Бутовка велся огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, отмечают в пресс-центре.