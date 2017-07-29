Покинувший пост главы аппарата Белого дома Прибас поблагодарил Трампа за работу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Покинувший пост главы аппарата Белого дома США Райнс Прибас поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу, сообщает в субботу телеканал Fox News .

"Служить этому президенту и этой стране было огромной честью для меня. Я хочу поблагодарить президента за то, что дал мне такую особенную возможность. Я продолжу быть твердым сторонником политики президента", - заявил он, приветствовав решение Трампа назначить главой аппарата занимавшего пост министра внутренней безопасности США Джона Келли. "Я не знаю, кто бы мог лучше справиться, чем Джон Келли, и я желаю ему благословения и больших успехов", - отметил Прибас.

Накануне Келли, который возглавлял министерство внутренней безопасности США, сменил Прибаса, руководившего аппаратом Белого дома с начала работы Трампа на посту президента. В последние недели Прибас был объектом критики со стороны президента и его окружения.