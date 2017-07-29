Ростуризм подтвердил данные о четырех пострадавших россиянах в Кемере

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В результате пожара в пятизвездочном отеле турецкого курорта Кемер пострадали четверо россиян и десять турецких граждан, сообщил в субботу Ростуризм.

"29 июля 2017 года в одном из пятизвездочных отелей курорта Кемер (Турция) произошел сильный пожар. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали, как минимум, четверо россиян и 10 турецких граждан. Все они госпитализированы. Эвакуированы не менее 400 постояльцев отеля. Генконсульство России в Анталье в настоящее время проверяет информацию о пострадавших", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.

"Проживавшие в пострадавшем от пожара отеле организованные российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, все обязательства перед ними будут выполнены, - заявили в ведомстве. - Жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало".