В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта при установке мины

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вооруженных сил Украины в нейтральной зоне в Донбассе, заявил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Нижнетеплое в непосредственной близости к позициям Народной милиции ЛНР выявлена ДРГ из состава первого батальона 14-й бригады ВСУ, которая занималась минированием территории "серой зоны", - сказал он в субботу журналистам.

По его словам, в районе населенного пункта Катериновка при минировании нейтральной зоны украинская диверсионная группа подорвалась на своей же мине. "В результате двое диверсантов получили ранения и один погиб", - отметил Марочко.