МИД РФ отозвался на заявление Тиллерсона по поводу санкций

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Вашингтоне выразили недоумение по поводу заявления госдепартамента США относительно одобренного конгрессом санкционного законопроекта.

"Заявление госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего кроме недоумения", - говорится в заявлении пресс-службы посольства, распространенном в субботу. "В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", - отмечается в документе.

Ранее в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал итоги голосования в конгрессе по вопросу санкций против России желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном. "Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США", - цитировал заявление Тиллерсона госдепартамент США. "Мы надеемся, что сотрудничество между нашими двумя странами по крупнейшим мировым вопросам продолжится, и необходимости в этих санкциях не будет", - отметил госсекретарь.

В ночь на субботу агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщило, что президент США Дональд Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.