Рогозин встретится с президентом Молдавии в Иране

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в начале августа отправится в Иран на инаугурацию избранного президента Хасана Рухани.

"Я планирую в ближайшее время, уже через неделю встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном. Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Рухани в Тегеране", - сказал Рогозин в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Он заявил, что на полях мероприятий в Тегеране проведет серьезный разговор с Додоном. "Нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить диалог", - сказал вице-премьер. Вице-премьер РФ сообщил, что уже обсудил с президентом Молдавии ситуацию с сорванным визитом. "Он, кстати, позвонил мне в самолет, он был в бешенстве. Расценивает как провокацию против него", - сказал Рогозин. Он сообщил, что у него также запланирована отдельная встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. "Красносельский также будет у меня на следующей неделе", - сказал вице-премьер.