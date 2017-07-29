Американский ракетный крейсер "Хью Сити" вышел из Черного моря

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ракетный крейсер ВМС США "Хью Сити" (USS Hue City CG 66) в субботу покинул акваторию Черного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии прохождения корабля через пролив Босфор.

"Хью Сити" зашел в Черное море 9 июля для участия в американо-украинских учениях "Си Бриз 2017" (Sea Breeze).

24 июля из Черного моря также вышел ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney DDG 64), принимавший участие в этих учениях.

Тем временем в Черном море продолжает находиться британский эсминец "Данкан" (HMS Duncan D37).

После возникновения кризиса в восточных районах Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других нечерноморских стран НАТО.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками.