В мире

Более 20 тысяч человек эвакуировали с музыкального фестиваля в Испании

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На фестивале электронной музыки UNITE With Tomorrowland в Барселоне произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать около 22 тысяч зрителей, сообщило в воскресенье издание El Periodico.

Организаторы объяснили возгорание техническими неисправностями.

По информации местных властей, эвакуированы 22 143 человека. Никто не получил серьезных повреждений, у некоторых случился приступ паники. Для тушения были вызваны 11 бригад пожарных, которые справились с огнем в 23:20 (0:20 воскресенья по Москве).

Пожар начался в день выступления Стива Аоки, которое должно было продолжиться до 3:00 воскресенья (4:00 по московскому времени). Некоторые очевидцы утверждают, что пожар случился из-за фейерверков.

Фестиваль UNITE With Tomorrowland должен был продлиться более 12 часов. За это время проходят телемосты с другими городами, где проходят аналогичные концерты: в Дубае, Германии, Израиле, Ливане, Мальте, Южной Корее и на Тайване.

Теги: Испания, Барселона, музыка
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровомАмериканские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом
США решили продемонстрировать силу в ответ на ракетные испытания КНДРПодробнее
Австралийская полиция раскрыла готовящийся терактАвстралийская полиция раскрыла готовящийся теракт
В ходе рейдов был выявлен план по взрыву самолетаПодробнее
Саакашвили отказался менять гражданство и просить убежищаСаакашвили отказался менять гражданство и просить убежища
Бывший президент Грузии по-прежнему считает себя гражданином УкраиныПодробнее
В Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в КемереВ Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в Кемере
По данным агентства, пострадали три российских туриста, госпитализация им не потребоваласьПодробнее
Четыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отелеЧетыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отеле
Пострадавшие получили отравление дымомПодробнее
Саакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства УкраиныСаакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства Украины
Он не исключил и обращение в Европейский суд по правам человекаПодробнее
В Черном море неподалеку от Ялты перевернулся сухогрузВ Черном море неподалеку от Ялты перевернулся сухогруз
Судьба шести членов экипажа остается неизвестнойПодробнее
Трамп пообещал защитить США от северокорейской угрозыТрамп пообещал защитить США от северокорейской угрозы
Американский президент назвал "дерзким" пуск северокорейской ракетыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 июля7 фото
28 июля
Фотохроника 28 июля
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Репетиция парада ВМФ в Петербурге7 фото
28 июля
Репетиция парада ВМФ в Петербурге
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 30 июляВ миреАмериканские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровомВ миреСаакашвили отказался менять гражданство и просить убежищаВ миреАвстралийская полиция раскрыла готовящийся терактВ РоссииПутин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и ДжанджгавуВ РоссииКадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в Воронеже

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июля

Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом

Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровомСША решили продемонстрировать силу в ответ на ракетные испытания КНДР Подробнее

В ДТП под Саратовом пострадали более 10 человек

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП под Саратовом

Празднование Дня ВМФ во Владивостоке началось с морского парада более 10 кораблей и судов ТОФ

Apple не будет продавать приложения для обхода блокировок в Китае

В Китае начался парад в честь основания Народной освободительной армии

Могерини отправится в Иран на инаугурацию Рухани

Трамп разочаровался в Китае из-за КНДР

Более 20 тысяч человек эвакуировали с музыкального фестиваля в Испании

Пешеходам Гонолулу запретили набирать текст на мобильных устройствах

Австралийская полиция раскрыла готовящийся теракт

Австралийская полиция раскрыла готовящийся терактВ ходе рейдов был выявлен план по взрыву самолета Подробнее

Вице-президент США встретится в Таллине с президентами стран Балтии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи