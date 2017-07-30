Более 20 тысяч человек эвакуировали с музыкального фестиваля в Испании

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На фестивале электронной музыки UNITE With Tomorrowland в Барселоне произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать около 22 тысяч зрителей, сообщило в воскресенье издание El Periodico .

Организаторы объяснили возгорание техническими неисправностями.

По информации местных властей, эвакуированы 22 143 человека. Никто не получил серьезных повреждений, у некоторых случился приступ паники. Для тушения были вызваны 11 бригад пожарных, которые справились с огнем в 23:20 (0:20 воскресенья по Москве).

Vídeo de les flames escenari Tomorrowland a santa coloma. Festival suspès. pic.twitter.com/4deapPeRFM — Guillem Sànchez (@guillem_sm) 29 июля 2017 г.

Пожар начался в день выступления Стива Аоки, которое должно было продолжиться до 3:00 воскресенья (4:00 по московскому времени). Некоторые очевидцы утверждают, что пожар случился из-за фейерверков.

Фестиваль UNITE With Tomorrowland должен был продлиться более 12 часов. За это время проходят телемосты с другими городами, где проходят аналогичные концерты: в Дубае, Германии, Израиле, Ливане, Мальте, Южной Корее и на Тайване.