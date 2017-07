Трамп разочаровался в Китае из-за КНДР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае, который, по словам американского лидера, ничего не сделал для решения проблемы КНДР.

"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но (. . .) они (Китай - ИФ) ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не будем позволять этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!" - написал Трамп в своем твиттере.

