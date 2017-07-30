В Китае начался парад в честь основания Народной освободительной армии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Первый с 1949 года парад в честь дня основания Народной освободительной армии Китая начался в на тренировочной базе в провинции Внутренняя Монголия, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

Парад принимает председатель КНР Си Цзиньпин.

В 2017 году отмечается 90-я годовщина со дня основания Народной освободительной армии.

На параде впервые показаны китайские межконтинентальные ракеты DF-31AG.