В Китае начался парад в честь основания Народной освободительной армии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Первый с 1949 года парад в честь дня основания Народной освободительной армии Китая начался в на тренировочной базе в провинции Внутренняя Монголия, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

Парад принимает председатель КНР Си Цзиньпин.

В 2017 году отмечается 90-я годовщина со дня основания Народной освободительной армии.

#BREAKING: Chinese President #XiJinping inspects military parade in Inner Mongolia, in celebration of PLA's 90th birthday #PLA90 pic.twitter.com/NI3NUcaUZj