Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом вскоре после того, как КНДР испытала межконтинетальную баллистическую ракету, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Бомбардировщики пролетели на низкой высоте в сопровождении южнокорейских истребителей и вернулись на базу на Гуаме. Американские военные заявили, что это был ответ на северокорейские испытания баллистических ракет, в том числе межконтинентальной.

По данным аналитиков, ракета, испытания которой прошли в ночь на субботу, способна достигнуть континентальной части США.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что очень разочарован действиями Китая в решении северокорейской проблемы. Он заявил, что в таком случае США будут сами ее решать.