Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США отправили два сверхзвуковых бомбардировщика пролететь над Корейским полуостровом. Самолеты летели в сопровождении южнокорейских истребителей и вернулись на свою базу. Это ответ на испытания КНДР межконтинентальных ракет. Президент Дональд Трамп разочаровался из-за бездействия Китая и собрался решать проблему сам.

- Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что не собирается отказываться от украинского гражданства или просить политического убежища. Ранее президент Петр Порошенко лишил его гражданства Украины.

- Более 20 тысяч человек пришлось эвакуировать с фестиваля электронной музыки в Барселоне. Во время концерта на сцене начался пожар. Никто не погиб, с огнем справились быстро.

- Полиция Австралии выявила лиц, готовивших подрыв самолета. В ходе контреррористического рейда по районам Сиднея были задержаны четыре подозреваемых. Сразу после этого в австралийских аэропортах усилили меры безопасности.