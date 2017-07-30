Первый зарубежный парад в честь Дня ВМФ РФ начался в сирийском Тартусе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Парад в честь Дня Военно-морского флота России начался на рейде сирийского порта Тартус.

Ранее на российских кораблях и судах в порту Тартус, который впервые принимает парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота.

После этого командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, командующий парадом в Тартусе, вместе с принимающим парад командующим группировкой в САР генерал-полковником Сергеем Суровикиным провели обход парадного строя , в котором идут шесть российских судов и кораблей, а также подлодка Черноморского флота "Краснодар".

Военный морской парад за пределами Российской Федерации - в сирийском Тартусе - проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.