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Первый зарубежный парад в честь Дня ВМФ РФ начался в сирийском Тартусе

Есть обновление от 12:08

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Парад в честь Дня Военно-морского флота России начался на рейде сирийского порта Тартус.

Ранее на российских кораблях и судах в порту Тартус, который впервые принимает парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота.

После этого командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, командующий парадом в Тартусе, вместе с принимающим парад командующим группировкой в САР генерал-полковником Сергеем Суровикиным провели обход парадного строя , в котором идут шесть российских судов и кораблей, а также подлодка Черноморского флота "Краснодар".

Военный морской парад за пределами Российской Федерации - в сирийском Тартусе - проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.

Теги: Сирия, Тартус, ВМФ
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