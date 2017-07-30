КНДР пригрозила США "решительными действиями" в ответ на новые санкции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пхеньян предпримет решительные действия, если США примут решение усилить санкции против Северной Кореи, то, передает в воскресенье агентство "Ренхап".

"Если Соединенные Штаты будут придерживаться своего военного авантюризма в отношении нас и суперинтенсивных санкционных схем, мы ответим решительными и справедливыми действиями, как мы уже говорили раньше", - приводит агентство слова представителя северокорейского МИД.

В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".

Ранее американское телевидение сообщило, что Вашингтон надеется провести 31 июля заседание СБ ООН для обсуждения последнего пуска ракеты КНДР.

При этом официального запроса на проведение подобного заседания пока не поступало.