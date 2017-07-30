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КНДР пригрозила США "решительными действиями" в ответ на новые санкции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пхеньян предпримет решительные действия, если США примут решение усилить санкции против Северной Кореи, то, передает в воскресенье агентство "Ренхап".

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"Если Соединенные Штаты будут придерживаться своего военного авантюризма в отношении нас и суперинтенсивных санкционных схем, мы ответим решительными и справедливыми действиями, как мы уже говорили раньше", - приводит агентство слова представителя северокорейского МИД.

В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".

Ранее американское телевидение сообщило, что Вашингтон надеется провести 31 июля заседание СБ ООН для обсуждения последнего пуска ракеты КНДР.

При этом официального запроса на проведение подобного заседания пока не поступало.

Теги: КНДР, Северная Корея, США
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